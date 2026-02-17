البرلمان ينشر قائمة بلجانه الدائمة

وجاء في بيان للمجلس، ان اللجان النيابية الدائمة في ، هي:1.2.3.لجنة الأمن والدفاع4.5.لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية6.7.والإعمار8.والطاقة9.والصناعة والتجارة10.لجنة الاستثمار والتنمية11.ومكافحة المؤثرات العقلية12.غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف13.لجنة النقل والاتصالات والحوكمة14.والسياحة والآثار15.لجنة التربية16.17.والموارد المائية والبيئة18.لجنة العمل ومؤسسات والخدمة والشباب والرياضة19.والمهجرين والمصالحة المجتمعية والعشائر20.والضحايا والسجناء السياسيين21.والمرأة والأسرة والطفولة22.لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني