هل سحب الاطار التنسيقي ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء؟

وقال مدير لرئيس ائتلاف دولة القانون، في تدوينة على منصة (إكس)، تابعتها السورمرية نيوز: إنه "في ظل الحملة الإعلامية المغرضة التي تروج لادعاءات سحب ترشيح من قبل الإطار التنسيقي وزج أسماء بديلة، نؤكد أن هذه الأخبار لا أساس لها من ".وأضاف أن "الإطار التنسيقي ملتزم بمواقفه السياسية، ومحاولات التشويش على الرأي العام لن تنجح".