السامرائي يهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

وذكر في بيان ورد لـ ، انه "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى شعبنا العراقي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله تعالى أن يجعله شهر خير ورحمة وبركة، وأن يعيده على الجميع بالأمن والاستقرار والطمأنينة".وتابع: "نسأل المولى عزّ وجل أن يحمل هذا الشهر الفضيل بشائر وحدة الكلمة والتكافل بين أبناء وطننا وأُمّتنا، وأن يوفّق الجميع لما فيه خير الأوطان وحماية مقدّراتها، وأن يديم على وشعوب المنطقة نعمة الأمن والاستقرار".