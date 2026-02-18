توجه برلماني لتشكيل "لجنة الذكاء الاصطناعي النيابية"

وقالت عضو ، مها محمود العلواني، إن "الهدف من تشريع والحوكمة الرقمية، سواء على المستوى الوطني أو البرلماني أو الحكومي، يتمثل في وضع إطار تشريعي وتنظيمي شامل يضمن تطوير واستخدام تقنيات والنظم الرقمية بطريقة مسؤولة وقانونية، مع حماية المصالح العامة والحقوق الأساسية للمواطنين".وأضافت أن "وجود هذه اللجنة يمثل ضمانة لاستخدام مسؤول وآمن وفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي والنظم الرقمية، مع صون الحقوق العامة ودعم مسارات ضمن إطار قانوني وتنظيمي متكامل"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.ويوم امس صوت مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي الذي تضمن تقليص اللجان البرلمانية من 25 الى 22 لجنة مع استحداث لجنة "المنافذ الحدودية"، ما يكشف عن ارتفاع اهمية قضايا جديدة وتراجع اهمية قضايا اخرى.