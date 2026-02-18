وقال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "يعبر عن رفضه لمحتوى الفيديو الافتراضي، الذي ظهر فيه مع شاعر العرب الأكبر الراحل بشكل يتنافى مع ما يحمله رئيس من احترام وتقدير لقيمة الجواهري الأدبية والوطنية".واضاف انه "قد وجّه هيأة الإعلام والاتصالات بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجهات التي قامت بإنتاج أو ترويج أو نشر هذا الإعلان، لما يتضمنه من إساءة إلى الرموز الثقافية والمؤسسات الحكومية، فضلًا عن توظيف تقنيات بشكل غير مسؤول ومخالف للضوابط المهنية والإعلامية".واكد السوداني انه "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهة التي عملت على إنتاج الفيديو المسيء للعراق ورموزه الوطنية".واقدمت شركة اعلانات على بث مقطع فيديو معمول بالذكاء الاصطناعي تحت عنوان "عراق واحد" بمناسبة حلول شهر رمضان، واظهر الفيديو الجواهري وهو يقدم الشاي للسوداني، ونوري السعيد رئيس وزراء بالعهد الملكي واحد مؤسسي الحديثة وهو يقدم الشاي لمحمد .