بداية آذار موعداً للجباية الإلكترونية.. السوداني يلوح بتقييم مسؤولي الكهرباء

وفي مستهل الاجتماع هنأ ، الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وقدم وكيل الوزارة عرضا شاملا لكل اجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناء على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الاحمال العالية (صناعي، تجاري) الى الجباية الالكترونية بالكامل بداية شهر اذار المقبل.كما قدم مديرو شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، ، الشمالية) تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد.وأكد رئيس أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية، مشدداً على أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.وشهد الاجتماع مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والاجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات اعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وانواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلا عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات.