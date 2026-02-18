لحسم "الحسابات الختامية".. وفد كردستان "الرفيع" يحط في بغداد الأسبوع المقبل

وقال حملان، في تصريح على هامش مشاركته في مراسم رسمية بذكرى تأسيس اتحادي طلبة وشباب ، إن الزيارة التي كان من المقرر إجراؤها الأسبوع الجاري تأجلت لعدة أسباب، مؤكداً أن الوفد سيكون "رفيع المستوى" ومخولاً لحسم ملفات حيوية.وبحسب ما ذكره مساعد رئيس الحكومة، فإن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تصفية الإيرادات والمصروفات (الحسابات الختامية) للسنوات الثلاث الماضية بين ديواني الرقابة المالية في وإقليم كردستان.كما كشف عن مجموعة من الملفات التي سيتم مناقشتها، ومن أبرزها نظام "أسيكودا" (النظام المؤتمت لتحديث البيانات الجمركية)، والموازنة العامة للعراق لعام 2026، وحل المشكلات التي لا تزال عالقة بين الجانبين حتى الآن.