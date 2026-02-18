السوداني يؤكد ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على إكمال مسيرة الإعمار

وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس ، اليوم الأربعاء، أعضاء عن النيابية، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".وشهد اللقاء "بحث تطورات ومستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل بروح وتعزيز الدور النيابي، من خلال تشريع القوانين التي تدعم المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإدامة التنموية".كما جرى التأكيد على "ضرورة العمل برؤية موحدة ومسؤولية مشتركة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تكون قادرة على إكمال مسيرة الإعمار والنهضة الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي ويقدم المصلحة العليا للبلاد".