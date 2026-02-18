الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556401-639070205806216334.jpeg
السوداني يؤكد ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على إكمال مسيرة الإعمار
سياسة
2026-02-18 | 09:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
103 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء
،
محمد شياع السوداني
، الاربعاء، ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على إكمال مسيرة الإعمار.
وذكر بيان لمكتبه، انه "استقبل رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، اليوم الأربعاء، أعضاء
مجلس النواب
عن
كتلة بدر
النيابية، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك".
وشهد اللقاء "بحث تطورات ومستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل بروح
الشراكة الوطنية
وتعزيز الدور النيابي، من خلال تشريع القوانين التي تدعم المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإدامة
النهضة
التنموية".
كما جرى التأكيد على "ضرورة العمل برؤية موحدة ومسؤولية مشتركة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تكون قادرة على إكمال مسيرة الإعمار والنهضة الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي ويقدم المصلحة العليا للبلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
