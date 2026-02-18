مجلس شيوخ صلاح الدين يدعو لتأجيل جلسة انتخاب المحافظ

دعا مجلس شيوخ ، اليوم الأربعاء، الى تأجيل جلسة انتخاب المحافظ لحين الوصول إلى ارضية مشتركة بين القوى السياسية.

وقال رئيس مجلس شيوخ صلاح الدين الشيخ في بيان، "يعرب مجلس شيوخ عن قلقه العميق ازاء الصراع الدائر في محافظة حول انتخاب محافظاً جديداً لصلاح الدين".

وأضاف "لقد عبر في بيانٍ سابق عن اهمية الاختيار بعيداً عن العشيرة والمنطقة والمحاصصة والحزبية والمصالح الضيقة"، مشيرا الى أن "صلاح الدين مثقلة بالفساد والبنى التحتية المدمرة والقرى والمدن التي هي بأمس الحاجة للخدمات الأساسية وهي تحتاج اليوم إلى وقفة حقيقية من ذوي الشأن من اجل العمل بنية خالصة لتقديم الشخص المناسب لإدارة المحافظة من اجل انقاذها".



ولفت المجلس الى أن "مجلس شيوخ المحافظة معبراً عن ارادة العشائر المكونة لبنية المجتمع في صلاح الدين يرفض رفضاً قاطعاً ان ينعكس الصراع في على الوضع في صلاح الدين"، مضيفا "كما يرفض بشكل لا يقبل الشك ان يكون منصب المحافظ هو نتيجة صراعات غريبة لا تخدم المحافظة ولا تنظر لمصلحتها".



وتابع "اليوم ندعو اعضاء ورئيس مجلس المحافظة لتأجيل جلسة انتخاب المحافظ لحين الوصول إلى ارضية مشتركة بين القوى السياسية الممثلة لمحافظة صلاح الدين بعيداً عن المصالح الضيقة للأحزاب التي ترى صلاح الدين مجرد رقم للحصول على المغانم والمكاسب"، داعيا اعضاء مجلس المحافظة "الذين يراعون مصالح الناس ويوفون بقسمهم امام الله إلى مقاطعة جلسة يوم غد لحين الاتفاق على شخص يخدم المحافظة ويديرها بالشكل الامثل بغض النظر عن عشيرته ومنطقته ورفض فرض الإرادات من قبل اطراف سياسية على المحافظة".



وشدد على أن "مجلس شيوخ صلاح الدين يحملكم المسؤولية امام الله وشعب المحافظة عن اي قرار يتخذ بهذا الشأن"، محذرا من "الاندفاع وراء المصالح دون القيم والمكاسب دون حقوق الناس".