تحالف العزم: لا نؤمن بفكرة الإقليم السني

أعلن الناطق باسم تحالف العزم النائب علي المتيوتي ان التحالف لا يؤمن بفكرة الإقليم السني.





وقال المتيوتي في تصريحات صحفية وردت للسومرية نيوز، انه "نؤيد القوى السياسية بانتخاب رئيس وزراء قوي وصاحب قرار لتشكيل الحكومة المقبلة".



وتابع، ان "اننا لا نسى الى تحويل المكون السني "إقطاعيات" وهو أكبر من جميع الأسماء"، مشيرا الى ان "التحالف لا يؤمن بفكرة "الإقليم السني" ونسعى الى بناء دولة قوية".