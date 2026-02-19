تحالف العزم يعلن إنهاء عضوية عضو بمجلس صلاح الدين

وقال اعلام التحالف في بيان، "يعلن تحالف العزم إنهاء عضوية عضو السيدة شمائل ، وذلك لعدم التزامها بالسياسة العامة للتحالف وتوجّهاته التنظيمية، وبما يتعارض مع مبادئ العمل الجماعي والضوابط المعتمدة داخل مؤسساته".

وأكد التحالف أن "قراراته التنظيمية تستند إلى الحفاظ على وحدة الموقف والانضباط المؤسسي وخدمة المصلحة العامة لأبناء المحافظة"، مشدداً على التزامه بـ"مواصلة العمل بروح المسؤولية والشراكة بما يعزز حضور التحالف ويصون ثقة جمهوره واستحقاقاته الوطنية".