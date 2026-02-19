القيسي: ‏لا نؤمن بالمخاتلة في العمل السياسي

أكد رئيس كتلة العزم النيابية النائب ، الخميس، أن كتلته ‏لا تؤمن بالمخاتلة في العمل السياسي.​

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "‏نحترم تحالفاتنا ونعمل بنوايا طيبة وواضحة مع الجميع".

وأضاف "لا نؤمن بالمخاتلة في العمل السياسي.. ومن لا يلتزم معنا لا نلتزم معه".



وكان الناطق باسم تحالف العزم النائب علي المتيوتي أعلن، اليوم الخميس، أن التحالف لا يؤمن بفكرة الإقليم السني.