حمودي: أمن المنطقة لا يتجزأ وندعم أي مسارات دبلوماسية

اعتبر الاسلامي ، الخميس، أن أمن المنطقة لا يتجزأ، مشيرا الى دعمه أي مسارات دبلوماسية لخفض التوتر.

وقال في بيان، "استقبل الاسلامي السيد بورا إنيان سفير لدى ، وبحثا تطورات الساحة الإقليمية وخطورة ما تشهده من توترات على دول المنطقة، ومستجدات المشهد السياسي العراقي على مسار تشكيل بقية الرئاسات".

وخلال اللقاء، شدد وفق البيان على أن "أمن واستقرار المنطقة لا يتجزأ ويستوجب تنسيقاً عالياً بين دولها لتجنيبها مزيداً من التصعيد ودعم أي مسارات دبلوماسية لخفض التوتر".

وأكد "حرص على المضي بتشكيل حكومة قوية تمثل إرادة العراقيين وقرارهم الوطني، وتكون بمستوى التحديات الداخلية والخارجية"، معرباً عن أمله في "توطيد العلاقات بين بغداد وانقرة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز مسارات الاستقرار الاقليمي".