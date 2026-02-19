الشيخ حمودي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات

أكد الاسلامي ، ورئيس تيار الحكمة الوطني ، ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية.

وقال في بيان، "استقبل الاسلامي رئيس تيار الحكمة الوطني، وتبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحثا مستجدات المشهد السياسي ومخرجات الحراك على مسار تشكيل بقية الرئاسات".

وخلال اللقاء، شدد الطرفان على "ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية، بما يحفظ إنسيابية عمل أجهزة الدولة ومصالح الناس، والانتقال السلس للمرحلة الجديدة".

وأكدا "حرصهما على وحدة الاطار التنسيقي وإدامة روح الحوار المسؤول داخله وتعزيز تماسكه"، منوهان إلى أهمية ذلك في استقرار النظام السياسي وتجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها البلد.