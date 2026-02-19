الصفحة الرئيسية
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556602-639071361189794691.jpeg
الشيخ حمودي والسيد الحكيم يؤكدان ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات
سياسة
2026-02-19 | 17:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
136 شوهد
أكد
رئيس المجلس الأعلى
الاسلامي
الشيخ همام حمودي
، ورئيس تيار الحكمة الوطني
السيد عمار الحكيم
، ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية.
وقال
مكتب حمودي
في بيان، "استقبل
الشيخ همام حمودي
رئيس المجلس الأعلى
الاسلامي
السيد عمار الحكيم
رئيس تيار الحكمة الوطني، وتبادلا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، وبحثا مستجدات المشهد السياسي ومخرجات الحراك على مسار تشكيل بقية الرئاسات".
وخلال اللقاء، شدد الطرفان على "ضرورة الإسراع بحسم الاستحقاقات الدستورية، بما يحفظ إنسيابية عمل أجهزة الدولة ومصالح الناس، والانتقال السلس للمرحلة الجديدة".
وأكدا "حرصهما على وحدة الاطار التنسيقي وإدامة روح الحوار المسؤول داخله وتعزيز تماسكه"، منوهان إلى أهمية ذلك في استقرار النظام السياسي وتجاوز التحديات الصعبة التي يواجهها البلد.
