السامرائي: التمديد للحكومة "صعب" ولا حلّ للبرلمان وتحذير من تجاهل الرسائل الأميركية

وكشف عن تلقيه رسائل من القائم بالأعمال الأميركي تتعلق بمخاوف ، مشيراً إلى أن ستتعامل مع الحكومة وفق معايير محددة، وإذا لم تنطبق “ستتخذ حزمة إجراءات”، داعياً قوى الإطار التنسيقي إلى الجلوس وحسم ملف مرشح .وشدد على أن تحالف العزم يدعم “مرشح الإطار” لا شخصاً بعينه، مطالباً بضمان استحقاقات المكون السني وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، ومعتبراً أن حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها تثبيت أسماء في المناصب العليا.وأكد السامرائي أنه انسحب من الترشح لرئاسة البرلمان لتفادي الانسداد السياسي، رافضاً أي تحرك لإقالة ، كما شدد على أن لا يمكنه المضي دولياً من دون الولايات المتحدة، داعياً إلى سياسة متوازنة لا تنحاز لمحور ضد آخر.