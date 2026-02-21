القائم باعمال السفارة الامريكية في مدينة الصدر: "ليلة لا تنسى" بمواجهة الجوية والطلبة

ونشر صورة تجمعه مع رئيس داخل ، معلقا بالقول: "ليلة لا تُنسى في مع مواجهة الطلبة والقوة الجوية، فيما تتعاظم روح وطموحه نحو 2026".واضاف: "هذا تذكيرٌ بأن الرياضة، كما هو حال تاريخ ، تجسّد قيم الصمود والوحدة وتكافؤ الفرص".وتغلب على نظيره الطلبة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي اقيمت مساء امس على ارضية ملعب المدينة ضمن الجولة الـ19 لدوري نجوم العراق.