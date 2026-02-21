السفارة الأميركية ببغداد تنشر صورتين لترامب معلقا عليها تصريحا حول النظام الايراني

– سياسي

نشرت السفارة الأميركية في ، اليوم السبت، صورتين للرئيس الأمريكي .

وتضمن منشور السفارة الذي تابعته ، صورتين للرئيس باللغتين العربية والإنكليزية مدونة في داخلها عبارة "كان الرئيس ترامب واضحا في تأكيده ان النظام الإيراني لا يمكنه الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة بأكملها".