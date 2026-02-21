السوداني يؤكد: الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
12:15 PM
الى
12:25 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسالة إيرانية للأمم المتحدة: اذا تعرضنا لعدوان سنرد بحزم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556711-639072764070260053.jpeg
السوداني يؤكد: الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين
سياسة
2026-02-21 | 08:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
اكد رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، السبت، ان الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين.
وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، استقبل اليوم السبت، النائب عن المكون الإيزيدي مراد
إسماعيل
".
وجرى خلال اللقاء "بحث القضايا العامة في البلد، ولاسيما ما يتعلق بقضاء
سنجار
في الجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ملف النازحين وما يخص متطلبات إعادة توطينهم".
وأكد
السوداني
"حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين، وخصوصاً أبناء المكونات المضحية التي تعرضت للاستهداف على يد عصابات
داعش
الارهابية، ومنها المكون الإيزيدي وبما يضمن تحقيق وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد دعم الحكومة لمشاريعِ توظيف الأتمتة والتحول الرقمي لخدمة البحث العلمي
11:02 | 2025-12-20
السوداني يلتقي محافظ الأنبار ويؤكد أهمية التنسيق الكامل بين مكونات الحكومة المحلية
04:00 | 2026-01-18
السوداني بالذكرى الثامنة ليوم النصر: لقد هبَّ أبناء شعبنا العظيم من جميع المكونات من أجل تحرير الأرض
01:10 | 2025-12-10
الداخلية تؤكد نجاح خدمة "بطاقتك لبيتك" بتسهيل إجراءات استلام البطاقة الوطنية
08:10 | 2026-02-03
العراق
السوداني
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
محمد شياع
مجلس الو
محمد شيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
37.77%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
22.65%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
دوليات
22.58%
03:19 | 2026-02-20
20 الف سجين يفرون.. واجهتهم ثلاث دول بينها العراق
03:19 | 2026-02-20
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
17%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
المزيد
أحدث الحلقات
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
رمضان والناس
منطقة رحمانية الجعيفر - رمضان والناس - الحلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
ليلة رمضانية
الممثل حيدر عبد ثامر - ليلة رمضانية - الحلقة ٣ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٣ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
بال 90
منطقة باب الشيخ - بال90 - الحلقة ٣ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
تاخذ لو تنطي؟
جولة إنسانية لشيماء قاسم في السيدية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٣ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-20
اخترنا لك
السفارة الأميركية ببغداد تنشر صورتين لترامب معلقا عليها تصريحا حول النظام الايراني
05:10 | 2026-02-21
القائم باعمال السفارة الامريكية في مدينة الصدر: "ليلة لا تنسى" بمواجهة الجوية والطلبة
02:01 | 2026-02-21
"نحتاجك بسرعة".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو
01:07 | 2026-02-21
السامرائي: التمديد للحكومة "صعب" ولا حلّ للبرلمان وتحذير من تجاهل الرسائل الأميركية
15:38 | 2026-02-20
تبلور تحالفين جديدين في المشهد السياسي.. الملا يكشف عن ملامح انقسام
10:59 | 2026-02-20
"لعدم جدواه".. الغاء اجتماع الاطار التنسيقي المقرر عقده مساء امس
05:11 | 2026-02-20
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.