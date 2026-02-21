السوداني يؤكد: الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين

وذكر بيان لمكتبه، ان "رئيس ، استقبل اليوم السبت، النائب عن المكون الإيزيدي مراد ".وجرى خلال اللقاء "بحث القضايا العامة في البلد، ولاسيما ما يتعلق بقضاء في الجوانب الخدمية والاجتماعية والاقتصادية، ومنها ملف النازحين وما يخص متطلبات إعادة توطينهم".وأكد "حرص الحكومة على خدمة جميع العراقيين، وخصوصاً أبناء المكونات المضحية التي تعرضت للاستهداف على يد عصابات الارهابية، ومنها المكون الإيزيدي وبما يضمن تحقيق وتسريع عودة النازحين، وإعادة بناء حياتهم في بيئة آمنة ومستقرة".