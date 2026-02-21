السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم السبت، السيد ".وشهد اللقاء وفق البيان "بحث مستجدات الأوضاع في والمنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز الجهود والعمل برؤية موحدة، والمضي بمسيرة الإصلاح، وتأمين احتياجات ومتطلبات جميع أبناء الشعب العراقي".كما تناول اللقاء "التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق بين القوى السياسية الوطنية، وتوحيد الرؤى والمواقف، انطلاقاً من مبدأ الشراكة والمسؤولية لحسم بقية الاستحقاقات الدستورية، وبما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا".