LIVE
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة

سياسة

2026-02-21 | 13:55
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة
1,545 شوهد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للوزارة، "أودعت وزارة الخارجية قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982".
 
وجرى الإيداع وفق البيان "بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية".

وبينت الوزارة أن "الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري لجمهورية العراق، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً".

وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية".

وأشارت الوزارة إلى أن "قوائم الإحداثيات والخريطة التوضيحية قد نُشرت على الموقع الرسمي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب الشؤون القانونية في الأمم المتحدة، بما يتيح الاطلاع عليها من قبل الدول الأعضاء والجهات المعنية"، وجددت الوزارة "تأكيد التزام جمهورية العراق الكامل بأحكام القانون الدولي، وحرصها على تنظيم حقوقها البحرية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة".
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
Play
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
Play
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
بال 90
Play
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
Play
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
Play
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
Play
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
Play
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
Play
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
Play
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
Play
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
Play
ضعف المنظومة القيمية - حديث رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
Play
السفير يحزم الخطايا السبع - من الأخير في رمضان - حلقة ٢ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-20
السوداني: العراق يسير بالاتجاه الصحيح
16:02 | 2026-02-21
الإعمار والتنمية يتحدث عن غاية السوداني بدعم ترشيح المالكي
16:00 | 2026-02-21
بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط
14:49 | 2026-02-21
السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية
13:40 | 2026-02-21
السوداني يؤكد أهمية مواقف القوى السياسية الداعمة لإكمال الاستحقاقات ضمن السقوف الزمنية
10:57 | 2026-02-21
السوداني يؤكد: الحكومة حريصة على خدمة أبناء "المكونات المضحية" وتسريع عودة النازحين
08:07 | 2026-02-21

