العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تاخذ لو تنطي؟
من
07:20 PM
الى
08:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
زيلينسكي يعلن إحباط مخطط لاغتيال شخصيات بارزة في أوكرانيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556741-639072972091139993.jpeg
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة
سياسة
2026-02-21 | 13:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,655 شوهد
أعلنت
وزارة الخارجية العراقية
، السبت، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس لجمهورية
العراق
لدى
الأمم المتحدة
.
وجاء في بيان للوزارة، "أودعت
وزارة الخارجية
قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية وفق اتفاقية
الأمم المتحدة
لقانون البحار لسنة 1982".
وجرى الإيداع وفق البيان "بتاريخي 19 كانون الثاني و9 شباط 2026 لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويشمل قوائم بالإحداثيات الجغرافية لنقاط محددة مرفقة بخريطة توضيحية، عملاً بالفقرة (2) من المادة (16)، والفقرة (2) من المادة (75)، والفقرة (2) من المادة (84) من الاتفاقية".
وبينت الوزارة أن "الإيداع يتضمن تحديد خطوط الأساس المستقيمة، وخطوط الأساس المستندة إلى أدنى الجزر لقياس عرض البحر الإقليمي، فضلاً عن تحديد حدود البحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف
القاري
لجمهورية
العراق
، وذلك وفق النظام الجيوديسي العالمي لعام 1984 (WGS-84) المعتمد دولياً".
وأكدت وزارة الخارجية أن "هذا الإيداع يحل محل الإيداعات السابقة المؤرخة في 7 كانون الأول 2021 و15 نيسان 2011، ويأتي في إطار تحديث البيانات البحرية العراقية بما ينسجم مع أحكام القانون الدولي، ويعزز الوضوح القانوني لحدود المناطق البحرية الخاضعة لسيادة العراق وحقوقه السيادية".
وأشارت الوزارة إلى أن "قوائم الإحداثيات والخريطة التوضيحية قد نُشرت على الموقع الرسمي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار التابعة لمكتب
الشؤون القانونية
في الأمم المتحدة، بما يتيح الاطلاع عليها من قبل الدول الأعضاء والجهات المعنية"، وجددت الوزارة "تأكيد التزام جمهورية العراق الكامل بأحكام القانون الدولي، وحرصها على تنظيم حقوقها البحرية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة
11:56 | 2025-12-13
بعثة الأمم المتحدة تلخص الوضع قبل المغادرة: العراق يقود خطة "مارشال"
02:18 | 2025-12-13
العراق يتسلم من الأمم المتحدة مشروع الأراضي الرطبة لمعالجة الجفاف والتلوث في ذي قار
03:32 | 2026-02-20
السوداني: انتهاء عمل بعثة يونامي في العراق لا يعني انتهاء الشراكة مع الأمم المتحدة
06:18 | 2025-12-13
العراق
الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
الشؤون القانونية
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
مكتب الشؤون
الخالص
القاري
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
35.77%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
27.95%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
18.37%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
17.91%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
المزيد
أحدث الحلقات
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
الأكثر مشاهدة
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
بال 90
شارع الصدرية بغداد - بال90 - الحلقة ٤ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
تاخذ لو تنطي؟
الإنسانية تبدي من موقف - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٤ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
الله بالخير
حالات محزنة تكسر القلب - اللّه بالخير - الحلقة ٤ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
سوشيل رمضان
طفل علق داخل الغسالة.. صدك لو مقلب رمضاني؟ - سوشيل رمضان - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
جولة رمضانية
جامع السراي - جولة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-21
اخترنا لك
السيد الصدر يدعو الى وقفة دولية بعد تصريحات "هاكابي"
17:02 | 2026-02-21
السوداني يبحث ملفات عدة تخص صلاح الدين
16:52 | 2026-02-21
السوداني: العراق يسير بالاتجاه الصحيح والجريمة انخفضت بنسبة النصف
16:02 | 2026-02-21
الإعمار والتنمية يتحدث عن غاية السوداني بدعم ترشيح المالكي
16:00 | 2026-02-21
بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط
14:49 | 2026-02-21
السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية
13:40 | 2026-02-21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.