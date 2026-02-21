بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط

وقالت الخارجية في بيان، "تعرب عن إدانة جمهورية الشديدة واستنكارها البالغ للتصريحات الصادرة عن سفير لدى الكيان الإسرائيلي، والتي تضمنت أن سيطرة الكيان الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط بأكملها يمكن أن تكون أمراً مقبولاً".

وأكدت الوزارة أن "مثل هذه التصريحات تمثل تجاوزاً خطيراً، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق ، وتشكل مساساً بسيادة الدول واستقلالها ووحدة أراضيها، فضلاً عما تحمله من تداعيات سلبية على أمن واستقرار المنطقة".



وشددت الوزارة على "موقف جمهورية العراق الثابت والداعم لسيادة الدول، ورفض أي سياسات أو ممارسات تقوم على الهيمنة أو فرض الأمر الواقع، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الإقليميين".