السوداني: العراق يسير بالاتجاه الصحيح والجريمة انخفضت بنسبة النصف

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة ، بحضور ، في أمسية رمضانية، مجموعة من منتسبي مديرية شرطة المرور العاملين في التقاطعات والساحات العامة، ومنتسبي الدفاع المدني وشرطة النجدة".

ولفت الى أن "ثقة المواطن تتعزز بالدولة بقدر الخدمة التي يقدمها المنتسب"، مضيفا أن " ليست وزارة أمنية فقط، وإنما لها دور خدمي مهم كونها على تماسّ مباشر مع المواطن".

وأضاف "نعمل لخدمة جميع العراقيين بلا تمييز، وعملكم يجب ان يقترن بالعدالة وانتم محل ثقة"، معتبرا أنه "لولا دماء الشهداء لما تحقق الأمن والاستقرار في ".

وتابع السوداني "نتحدث بكل ثقة امام الجهات الأجنبية والعربية بانخفاض الجريمة الجنائية، بنسبة تجاوزت النصف وهو معدل غير مسبوق في العراق والمنطقة"، مردفا "العراق يسير بالاتجاه الصحيح، والصخب الإعلامي يستهدف كل حالة صحية تصبّ باتجاه بناء الدولة".