الإعمار والتنمية يتحدث عن غاية السوداني بدعم ترشيح المالكي
سياسة
2026-02-21 | 16:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
217 شوهد
تحدث رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية
بهاء الاعرجي
، عن غاية
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
في دعم ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
لمنصب رئيس الوزراء.
وقال
الأعرجي
في تغريدة على منصة "إكس"، "غاية السيّد
السوداني
في دعم ترشيح السيّد
المالكي
، تمثلت بالدفع نحو انهاء الجمود السياسي، والمضي صوب حسم الاستحقاقات، التزاماً منه بعهده مع جمهوره، وانطلاقاً من كونه جزءاً من معادلة الحل لا طرفاً في الأزمة، وسعياً لتشكيل حكومة مقتدرة تتمتع بصلاحيات كاملة".
وأضاف "إلا أن هذا المسار يواجه اليوم رفضاً من أطراف أساسية في الإطار التنسيقي، وقوى سياسية ضمن
الفضاء
الوطني، واعتراضاً إقليمياً ودولياً".
وتابع الأعرجي "مما يفرض ضرورة إعادة تقييم الأدوات والآليات الضامنة لتحقيق الغاية المنشودة، بمنأى عن الانحيازات والمصالح الشخصية".
مقالات ذات صلة
الإعمار والتنمية: الإطار التنسيقي لم يتبن رسميا ترشيح المالكي حتى الآن
14:20 | 2026-01-22
الإعمار والتنمية: تشكيل الحكومة شأن عراقي والإطار مسؤوليته ترشيح من يراه قادرا
12:39 | 2026-01-28
الإعمار والتنمية يقدم ورقة خاصة لحسم اختيار مرشح الكتلة الأكبر (وثيقة)
14:43 | 2025-12-22
الاعمار والتنمية يعلن مبادرة لـ"انهاء الجمود" بملف مرشح رئاسة الوزراء
02:33 | 2025-12-22
السوداني
المالكي
محمد شياع السوداني
شياع السوداني
نوري المالكي
بهاء الاعرجي
رئيس الوزراء
محمد شياع
الاستحقاق
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
35.77%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
منوعات
27.95%
03:42 | 2026-02-20
أخيرا.. واتساب يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
03:42 | 2026-02-20
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
18.37%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
17.91%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
المزيد
اخترنا لك
السيد الصدر يدعو الى وقفة دولية بعد تصريحات "هاكابي"
17:02 | 2026-02-21
السوداني يبحث ملفات عدة تخص صلاح الدين
16:52 | 2026-02-21
السوداني: العراق يسير بالاتجاه الصحيح والجريمة انخفضت بنسبة النصف
16:02 | 2026-02-21
بغداد تدين تصريحات "مايك هاكابي" بشأن الشرق الأوسط
14:49 | 2026-02-21
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة
13:55 | 2026-02-21
السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية
13:40 | 2026-02-21
