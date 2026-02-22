2 كيلو امفيتامين تقود شخصا الى السجن المؤبد في كربلاء

وقالت المحكمة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "اصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر بالمخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة".واوضحت انه "ضبط بحوزة المدان 2 كيلو غرام و550 غرام من مادة الامفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين".واشارت الى ان "الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".