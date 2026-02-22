المحكمة الاتحادية العليا: انجاز 268 دعوى خلال 2025 وتدوير 45 اخرى

وبحسب تقرير المحكمة والذي اطلعت عليه ، فإن مجموع الدعاوى المقامة امام لعام 2025 بلغت 313 دعوى، من بينها 264 دعوى اقيمت في 2025، و49 دعوى مدورة من عام 2024.وانجزت المحكمة 268 دعوى من مجموع 313 دعوى فيما دورت 45 دعوى الى عام 2026.وبخصوص طلبات الاوامر الولائية فلقد بلغت 24 طلبا و تم انجاز 23 طلبا منها وبقي طلب واحد تم تدويره الى عام 2026.