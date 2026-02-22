بيان جديد من الخارجية بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
02:20 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تتحدث عن "مؤشرات مشجعة" في المفاوضات مع أمريكا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556798-639073748483245695.jpeg
بيان جديد من الخارجية بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة
سياسة
2026-02-22 | 11:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
239 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
أصدرت
وزارة الخارجية
، اليوم الاحد، بيانا جديدا بشأن إيداع
العراق
خريطة المجالات البحرية لدى
الأمم المتحدة
.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، انه "بالإشارة إلى قيام جمهورية
العراق
بإيداع خريطة المجالات البحرية لدى
الأمم المتحدة
، نؤكد أن قرار
الحكومة العراقية
ذي العدد (266) لسنة 2025 قد استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته في المناطق البحرية، وذلك وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وقواعد القانون الدولي".
وأضافت ان "قرار تحديد المجالات البحرية العراقية جاء لجمع واستكمال الاجراءات القانونية السابقة ذات الصلة بالمجالات البحرية العراقية في وثيقة واحدة مدعومة بالإحداثيات الدقيقة، مع الأخذ بنظر الاعتبار التطور الحاصل في القانون الدولي للبحار، بما في ذلك توسيع اختصاصات الدولة الساحلية"، مشددة "على أن تحديد مجالاتها البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه، مع التأكيد على احترام جمهورية العراق لأحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية: اليوم نودع مرحلة مهمة من مسيرة التعاون بين العراق والأمم المتحدة
11:56 | 2025-12-13
العراق يودع قوائم إحداثيات خطه الأساس لدى الأمم المتحدة
13:55 | 2026-02-21
الخارجية تدين الهجوم الإرهابي بقاعدة الدعم اللوجستي التابعة لقوات الأمم المتحدة في السودان
05:59 | 2025-12-15
الأمم المتحدة قلقة إزاء تصاعد الخطاب العسكري بشأن إيران
12:52 | 2026-01-13
الخارجية
العراقية
الحكومة العراقية
وزارة الخارجية
الأمم المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
العراق
سومر
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
فن وثقافة
57.88%
03:45 | 2026-02-21
الفنان جواد الشكرجي يخرج عن صمته بشان دور ابنته في مسلسل عراقي اثار الجدل
03:45 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
أخبار الطقس
15.44%
00:46 | 2026-02-21
الطقس ينصب "فخًا" للعراق.. ايام دافئة يليها "ارتداد شتوي" سريع وتحذير من الانتقال المفاجئ
00:46 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
13.85%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
12.84%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
جولة رمضانية
أجواء شارع الرشيد - جولة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-22
جولة رمضانية
أجواء شارع الرشيد - جولة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-22
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 22-2-2026 | رمضان سومر 2026
07:00 | 2026-02-22
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 22-2-2026 | رمضان سومر 2026
07:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
غيوم المالكي تحجب توافق الكرد - من الأخير في رمضان - حلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
غيوم المالكي تحجب توافق الكرد - من الأخير في رمضان - حلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
جولة رمضانية
أجواء شارع الرشيد - جولة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-22
جولة رمضانية
أجواء شارع الرشيد - جولة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
09:30 | 2026-02-22
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 22-2-2026 | رمضان سومر 2026
07:00 | 2026-02-22
رمضان نون
أسئلة وأجوبة 22-2-2026 | رمضان سومر 2026
07:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
رمضان والناس
منطقة الكريعات بغداد - رمضان والناس - الحلقة ٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
غيوم المالكي تحجب توافق الكرد - من الأخير في رمضان - حلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-21
من الأخير في رمضان
غيوم المالكي تحجب توافق الكرد - من الأخير في رمضان - حلقة ٣ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
ليلة رمضانية
السيد ابو حبيب الصافي - ليلة رمضانية - الحلقة ٤ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٤ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-21
اخترنا لك
توجيهات من السوداني تخص تداول الكبريت داخلياً وخارجياً
13:13 | 2026-02-22
المالكي: نؤمن بعراق منفتح مع شركات رصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا
11:55 | 2026-02-22
السوداني يؤكد حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين المسيحيين
06:12 | 2026-02-22
انخفاض الجريمة بنسبة تجاوزت النصف .. السوداني موجها: طبقوا القانون بعدالة وحزم وإنسانية
03:43 | 2026-02-22
المحكمة الاتحادية العليا: انجاز 268 دعوى خلال 2025 وتدوير 45 اخرى
02:58 | 2026-02-22
2 كيلو امفيتامين تقود شخصا الى السجن المؤبد في كربلاء
02:30 | 2026-02-22
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.