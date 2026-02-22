الصفحة الرئيسية
فيديوهات
تراجع بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران
توجيهات من السوداني تخص تداول الكبريت داخلياً وخارجياً
سياسة
2026-02-22 | 13:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
325 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاحد، توجيهات تخص تداول الكبريت داخلياً وخارجياً.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
ترأس، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً لتعزيز فرص استثمار الكبريت لغرض التصدير، ورفد موازنة الدولة بموارد إضافية تسهم في توسعة الاقتصاد غير النفطي، بحضور وزيري النفط والصناعة، وعدد من المستشارين والمسؤولين المعنيين"، مبينا ان "
السوداني
استمع الى عرض شامل عن واقع توفر مادة الكبريت، وباقي المعادن التي يمكن تصديرها، والى خارطة من الاجراءات المتخذة في هذا الشأن، تضمنت مقدار الكميات وأنواعها، إضافة الى الاسعار المعتمدة وفقًا للنشرة العالمية".
وأضاف انه "تابع الجهود المبذولة من قبل
شركة تسويق النفط
العراقية/سومو، في مجال التصدير وتوقيع العقود والعمل مع شركات الخدمات المختصة لتجميع الكبريت وتهيئته في مخازن خاصة معدّة لتصدير المواد الأولية، إضافة الى متابعة الاجازات الاستثمارية المحلية الممنوحة، ومقدار الحاجة الداخلية للمنتجات المعنية".
ووجه "بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية، بالاضافة الى الاجهزة الأمنية لتقديم دراسة متكاملة حول موضوع استهلاك مادة الكبريت والصناعات المحلية الداخلة فيها".
كما وجه أيضا "الأجهزة الامنية بمتابعة تداول الكبريت داخلياً وخارجياً، من أجل تحقيق اعلى درجات الدقة في تداول الكميات، وتعزيز الصادرات".
السوداني يصدر توجيهات تخص مكافحة الفساد والمال العام
09:58 | 2026-02-01
الأمانة العامة تحذر من تداول محتوى صادر عن جهات غير رسمية
09:06 | 2026-02-02
اجتماع اللجنة العليا للتسليح.. السوداني يصدر توجيهات
07:24 | 2026-01-28
السوداني يصدر توجيهات خلال اجتماع لمسؤولين في وزارتي النفط والتخطيط
10:16 | 2026-01-25
السوداني
توجيهات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
شركة تسويق النفط العراقية
محمد شياع السوداني
شركة تسويق النفط
المكتب الإعلامي
السومرية نيوز
شياع السوداني
مجلس الوزراء
بغداد وطهران تؤكدان على اعتماد النهج السلمي بمعالجة التحديات الراهنة
14:27 | 2026-02-22
المالكي: نؤمن بعراق منفتح مع شركات رصينة مثل الولايات المتحدة وأوروبا
11:55 | 2026-02-22
بيان جديد من الخارجية بشأن إيداع العراق خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة
11:32 | 2026-02-22
السوداني يؤكد حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين المسيحيين
06:12 | 2026-02-22
انخفاض الجريمة بنسبة تجاوزت النصف .. السوداني موجها: طبقوا القانون بعدالة وحزم وإنسانية
03:43 | 2026-02-22
المحكمة الاتحادية العليا: انجاز 268 دعوى خلال 2025 وتدوير 45 اخرى
02:58 | 2026-02-22
