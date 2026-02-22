الصفحة الرئيسية
LIVE
الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
السوداني يؤكد لباراك ضرورة معالجة المشاكل العميقة
سياسة
2026-02-22 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
253 شوهد
أكد
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
للمبعوث الأمريكي الخاص الى
سوريا
توم باراك
، ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها.
وقال
مكتب السوداني
في بيان، "استقبل رئيس
مجلس الوزراء
السيد محمد شياع السوداني
، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص الى
سوريا
السيد
توم باراك
، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين
العراق
والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".
وشهد اللقاء وفق البيان "عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية
اللجوء
الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل".
ونقل البيان عن
السوداني
تأكيده على "ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".
من جانبه اشار
باراك
الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".
مقالات ذات صلة
السوداني يؤكد لباراك أهمية الأمن في سوريا بالنسبة للعراق
14:46 | 2026-01-22
السوداني يؤكد ضرورة استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة قادرة على إكمال مسيرة الإعمار
09:08 | 2026-02-18
السوداني يؤكد ضرورة التركيز على نقل الجوانب الإيجابية بمختلف القطاعات في العراق
06:31 | 2026-01-11
السوداني وطالباني يؤكدان ضرورة التعاون بين القوى السياسية الوطنية
13:40 | 2026-02-21
السوداني
المبعوث الأمريكي
السيد محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني
الولايات المتحدة
مكتب السوداني
شياع السوداني
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
السيد محمد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
31.21%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
24.87%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
اقتصاد
24.63%
09:43 | 2026-02-21
مع إغلاق البورصة.. اسعار الدولار في الاسواق العراقية
09:43 | 2026-02-21
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
19.29%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
سوشيل رمضان
36 ألف حالة… والعنف الأسري بين الأرقام والواقع الصادم! - سوشيل رمضان - الحلقة ٥ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-22
قيادي بالاعمار والتنمية: سياسي ذهب الى الشرع لـ"التوسط" بقضية رفض المالكي
03:54 | 2026-02-23
نائب عن صادقون ينقل "ما يتردد داخل الاطار": الرئيس الجديد موجود.. كفوء و "مرشح تسوية"
02:07 | 2026-02-23
زورت وباعت واخفت اضبارة.. 6 احكام قضائية بمجموع 12 عاما بحق موظفة بعقاري كركوك
01:27 | 2026-02-23
المبعوث الامريكي يكشف اجندة زيارته: نبحث عن قيادة ومستقبل في العراق يتماشى مع "خطة ترامب للسلام"
00:25 | 2026-02-23
بغداد وطهران تؤكدان على اعتماد النهج السلمي بمعالجة التحديات الراهنة
14:27 | 2026-02-22
توجيهات من السوداني تخص تداول الكبريت داخلياً وخارجياً
13:13 | 2026-02-22
