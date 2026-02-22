السوداني يؤكد لباراك ضرورة معالجة المشاكل العميقة

أكد للمبعوث الأمريكي الخاص الى ، ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها.





وشهد اللقاء وفق البيان "عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل". وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص الى السيد ، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، وما يبذله العراق لدعم الاستقرار الاقليمي، واستقرار سوريا على وجه الخصوص".وشهد اللقاء وفق البيان "عرض وجهات النظر المتبادلة لمنع التصعيد الإقليمي، وأهمية الى الحواروالمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، بالاضافة الى البحث في فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية الشاملة المعززة للاستقرار على المدى الطويل".

ونقل البيان عن تأكيده على "ضرورة معالجة المشاكل العميقة بوضع معالجات جذرية لأسبابها، ومنع العدوان والتجاوز على سيادة البلدان والشعوب في المنطقة".



من جانبه اشار الى "أهمية الدور الذي يقدمه العراق في طريق حل مشاكل المنطقة، وتقليل التوترات، ودعم الحوار، ومحاربة الإرهاب".