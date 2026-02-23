المبعوث الامريكي يكشف اجندة زيارته: نبحث عن قيادة ومستقبل في العراق يتماشى مع "خطة ترامب للسلام"

وقال في تصريحات تابعتها ، انه "بحثت مع العراقي أهداف بناء مستقبل يتماشى مع خطة الرئيس ترمب للسلام".واضاف ان "وجود قيادة فعالة تتبنى سياسات تعزيز الاستقرار في وشعبه أمر أساسي لتحقيق أهدافنا المشتركة".والحديث عن خطة للسلام ينظر اليها الشعب العربي وبعض المستويات السياسية على انها "خطة تطبيع مع اسرائيل"، لذلك من المتوقع ان يشعل الامر ضجة في الاوساط السياسية والشعبية، خصوصا وان الامر ياتي بالتزامن مع رفض امريكي لترشيح لرئاسة الوزراء.