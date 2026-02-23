نائب عن صادقون ينقل "ما يتردد داخل الاطار": الرئيس الجديد موجود.. كفوء و "مرشح تسوية"

وقال البيضاني ان "هناك انفراجة خلال هذا الأسبوع وتحركات مهمة تقود إلى انتخاب رئيس الجمهورية مع وجود اتفاق على مرشح كمرشح واحد"، مشيرا الى ان "إحدى جلسات الأسبوع المقبل ستكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.واوضح البيضاني أنَّ "لدى الإطار التنسيقي شخصاً يمتلك الكفاءة والنزاهة لإدارة البلد في المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل أزمة اقتصادية كبيرة ووضع أمني خطير"، مشيراً إلى أنَّ " المقبل سيكون شخصية تسوية، لكنه أيضاً سيكون شخصية متميزة وكفوءة بحسب ما يتردد داخل الإطار".ولم يكشف البيضاني من هي الشخصية او ما اذا كانت واحدة من المرشحين التسعة، فيما يشكل تصريحه هذا مسارا جديدا لم يتحدث عنه احد من الاطار الذي لا يزال عالقا عند انسحاب وعدم انسحاب ولم يناقش اساسا من هو البديل.