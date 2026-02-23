وقال الاعرجي في تصريحات متلفزة تابعتها ، ان "احد الاخوان كان يوم امس لدى الشرع للتوسط، فيما ذهبت شخصية كردية مهمة ايضا الى ابو ظبي للتوسط في ذات القضية المتعلقة برفض ترشيح لرئاسة الوزراء".ويُعتقد ان الشرع كان له دور في صدور تغريدة ، حيث تبحث عن شخصية لرئاسة الحكومة قادرة على الاندماج مع الوضع الجديد في بقيادة احمد الشرع.