وزير الخارجية يعلن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الخميس المقبل.. استئناف المفاوضات حول أوكرانيا في جنيف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

وزير الخارجية يعلن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب

سياسة

2026-02-23 | 05:09
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
وزير الخارجية يعلن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب
519 شوهد

السومرية نيوز - سياسة

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، عن موافقة الحكومة التركية على تسلم رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب، فيما أكد ان تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "وزير الخارجية، استقبل مبعوث الرئيس الأمريكي توماس باراك، والوفد المرافق له، في بغداد"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المراحل، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".

وأعرب باراك عن تقديره "للخطوة المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية بنقل عناصر تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في الخارج إلى السجون العراقية، في إطار تعزيز سيادة العراق وتحمل مسؤولياته القانونية".

فيما أكد الوزير أن "العراق يواصل التواصل مع عدد من الدول لنقل مواطنيها المتورطين في قضايا الإرهاب إلى بلدانهم الأصلية"، مثمّناً "موافقة الحكومة التركية على استلام حاملي الجنسية التركية من هؤلاء العناصر".

وتم خلال اللقاء وفقا للبيان، بحث الاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والحكومة الانتقالية في سوريا، حيث أكد الجانبان دعمهما لهذا الاتفاق وضرورة الالتزام بتنفيذه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا".

كما تناول اللقاء العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات الجارية بين الجانبين، حيث أكد الوزير "خطورة اندلاع أي حرب محتملة وانعكاساتها على المنطقة برمتها"، مشدداً على "دعم العراق للمسار السلمي، وتأييده القوي للجولة التفاوضية المقبلة المزمع عقدها في جنيف يوم الخميس المقبل بوساطة عُمانية، بين ممثلي الإدارة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما تطرق الجانبان بإسهاب إلى عملية تشكيل الحكومة العراقية والتحديات المرتبطة بترشيحات رئاستي مجلس الوزراء والجمهورية، واستعرض المبعوث الأمريكي الرؤية الأمريكية بهذا الشأن.

وأكد الوزير أن تشكيل الحكومة العراقية مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء الشركاء الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، باعتبارها دولة حليفة، وبما ينسجم مع حاجة أي حكومة عراقية جديدة إلى التفاعل الإيجابي مع سياسات الدول الأخرى"، مشددا على "ضرورة استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة إلى حين استكمال عملية تشكيل الحكومة العراقية".
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
Play
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
Play
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
Play
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
Play
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
Play
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
بال 90
Play
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
Play
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
Play
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
Play
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
Play
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
Play
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
Play
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
الأكثر مشاهدة
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
Play
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
Play
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
Play
الصقور.. سبات فوق خطوط النار - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-22
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
Play
النجم كرار نوري - ليلة رمضانية - الحلقة ٥ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-22
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
Play
اوگف داگلك - حلقة ٥ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-22
بال 90
Play
بال 90
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
Play
كورنيش أبو نؤاس - بال90 - الحلقة ٥ | رمضان 2026
13:25 | 2026-02-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
Play
نشرة ٢٢ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
Play
العراق في دقيقة 22-2-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-22
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
Play
هيبة العراقي… كرم بيده وغيرة بقلبه - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٥ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-22
الله بالخير
Play
الله بالخير
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22
Play
قصص مؤلمة ما مرّت على البال! - اللّه بالخير - الحلقة ٥ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-22

اخترنا لك
العراق يؤكد التزامه الراسخ بمبادئ حقوق الانسان ودعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي
08:40 | 2026-02-23
المالكي: ليس لدي نية للانسحاب
08:35 | 2026-02-23
زيدان وباراك يناقشان إجراءات القضاء الخاصة بالمحتجزين القادمين من السجون السورية
06:16 | 2026-02-23
السوداني يرعى مراسم اتفاقيتي مبادئ أولية بين شركات نفط البصرة وذي قار والشمال وشركة شيفرون الأمريكية
05:41 | 2026-02-23
مصر "قلقة" من قصة خرائط العراق للمياه الاقليمية وتدعو لتغليب الحكمة وسط ظروف اقليمية "حساسة"
05:12 | 2026-02-23
الدهلكي: الزعامات الوهمية أضاعت حقوقنا.. وزمن "الموافقة الإيرانية" على المناصب السنية انتهى
05:00 | 2026-02-23

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.