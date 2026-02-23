السوداني يرعى مراسم اتفاقيتي مبادئ أولية بين شركات نفط البصرة وذي قار والشمال وشركة شيفرون الأمريكية

وجرت مراسم التوقيع بحضور المبعوث الأمريكي الخاص الى والقائم بالأعمال جوشوا هاريس.وأشار رئيس الى أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الايجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعاشي في محافظتي وصلاح الدين، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي.وكانت شركة وشركة قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت الى شركة نفط وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها.وكذلك تم توقيع اتفاقية اطارية بين شركات نفط البصرة وشركة لوك اويل وشركة الامريكية، يُسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتاً الى شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة نفط البصرة الى شركة شيفرون بعد استكمال التفاوض والاتفاق علىٰ بنود العقد الجديد، وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام الى شركة شيفرون، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.