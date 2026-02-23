المالكي: ليس لدي نية للانسحاب

وقال في مقابلة مع "فرانس برس"، إنه "لا نية عندي للانسحاب أبدا، لأن لي احترامي للدولة التي أنتمي إليها ولسيادتها وإرادتها، وليس من حق أحد أن يقول لا تنتخبوا فلانا وانتخبوا فلانا"، مبينا أن "الإطار التنسيقي اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراما للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب وإلى النهاية".وأكد المالكي "وجود ضغوط من الجانب الأميركي، بشان حصر السلاح بيد الدولة، حيث وصلت رسائل متعددة استقرت في الآونة الأخيرة على مطالب تخص الدولة، لافتا الى ان "أميركا لم تاتي بجديد. هذه مطالبنا. ونريد حصر السلاح بيد الدولة".وأضاف المالكي: "نرفض أي تعد على مقار دبلوماسية في ".