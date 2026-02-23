العراق يؤكد التزامه الراسخ بمبادئ حقوق الانسان ودعم الحوار وتعزيز التعاون الدولي

وذكر بيان لوزارة الخارجية،: إن "نائب رئيس ، ألقى كلمة جمهورية عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو)، في الجزء رفيع المستوى للدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في جنيف".وأضاف البيان أن "الوزير استهل كلمته بتهنئة بمناسبة انتخابه"، مؤكدًا "دعم العراق لجهود ودوره المحوري في تعزيز الإنسانية و صون الحقوق والحريات الأساسية".وجدد الوزير، بحسب البيان، "التزام العراق الراسخ بمبادئ حقوق الإنسان، والتعاون البنّاء مع منظومة "، مشيرًا إلى أن "فوز العراق بعضوية الإنسان يمثل شرفًا ومسؤولية، ويعكس حرصه على الإسهام الفاعل في دعم الحوار وتعزيز ".وأضاف البيان أن "وزير الخارجية تطرق إلى الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 11 تشرين الثاني 2025 بإشراف أممي ودولي"، مؤكدًا "أنها شكّلت محطة ديمقراطية مهمة عززت الثقة بالمؤسسات الدستورية، بالتزامن مع استكمال الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة"وأشار الوزير إلى "ما حققه العراق من تقدم أمني واقتصادي واجتماعي خلال السنوات الأخيرة، انعكس في تحسن المؤشرات التنموية وتعزيز الاستقرار الداخلي"، مؤكدًا أن "النظام الدستوري في العراق يقوم على مبادئ الديمقراطية والفيدرالية، ويكفل حقوق المكونات القومية والدينية في المشاركة السياسية وممارسة شعائرها بحرية، في إطار احترام التنوع وترسيخ مبادئ المواطنة".وأوضح البيان أن "وزير الخارجية تناول أيضًا خلال كلمته إنهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في 31 كانون الأول 2025، باعتبارها خطوة تعكس ثقة بقدرات العراق الوطنية"، مجددًا "اهتمام العراق بحماية حقوق الطفل والمرأة، واستعراض تقاريره الدورية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية".وفي ختام كلمته، "جدد الوزير موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعمه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية".