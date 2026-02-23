السوداني يؤكد التزام الحكومة بالعمل لكل ما يخدم أبناء المكون المسيحي

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، ان الاخير "استقبل كتلة النيابية وأعضاء للحركة، وجرى خلال اللقاء مناقشة مختلف الأوضاع في البلاد، وبحث التطورات والمستجدات السياسية، والجهود المبذولة لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة".وأكد بحسب البيان "التزام الحكومة بالعمل لكل ما يخدم أبناء المكون المسيحي الأصيل في الداخل والخارج"، مشيراً إلى "أهمية أن يكون هناك تكامل تشريعي بين أعضاء الكتل الممثلة للمكون داخل البرلمان؛ لما في ذلك من خدمة كبيرة تنعكس بالإيجاب على عموم أبناء المكون داخلياً وخارجياً".من جانبهم، "أكد أعضاء وفد حرصهم على إسناد عمل الدولة، والمشاركة الفاعلة في التشريعات القانونية التي تدعم جهود الحكومة في البناء والإعمار والنهضة التنموية".