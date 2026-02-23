"التعاون الخليجي" يوجه رسالة الى العراق: اسحبوا خرائطكم

وقال الأمين العام للمجلس في بيان تابعته ، "ندعو إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى والتي تتضمن "ادعاءات" حول المجالات البحرية العراقية"، مشيرا إلى أن "هذا الطلب يأتي لما احتوته القائمة "من مساس بسيادة " على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك فشت القيد وفشت العيج".ولفت إلى "أهمية الاحتكام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما يتوافق مع التفاهمات والاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية المبرمة بين البلدين حين التعامل مع مثل هذه القضايا والموضوعات"، مؤكدا "على ما جاء في البيان الختامي الصادر عن لقادة دول في دورته السادسة والأربعين، حول مواقفه الثابتة وقرارته السابقة، بشأن احترام العراق لسيادة ووحدة أراضيها، وعن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والتشديد على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".وتابع أن " والعراق تربطهما علاقات تاريخية راسخة وروابط وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار"، مشيراً إلى أن "مثل هذه الادعاءات لا تسهم في تعزيز مسار التعاون والعلاقات الثنائية بين الجانبين".وأعرب عن تطلعه إلى أن "يبادر العراق إلى مراجعة وسحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة، بما يعزز الثقة المتبادلة ويدعم استقرار العلاقات ويكرس الالتزام بالمبادئ القانونية والدولية ذات الصلة".