الاتحاد الأوروبي يخفض عدد دبلوماسيي البعثة الروسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556871-639074578941105684.jpeg
وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت
سياسة
2026-02-23 | 10:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
301 شوهد
اكد وزير الخارجية
فؤاد حسين
، الاثنين، لنظيره الاردني
ايمن الصفدي
، ان
العراق
ملتزم بالقانون الدولي، وقرارات
مجلس الأمن
، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "نائب رئيس
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
،
فؤاد حسين
، بحث اليوم الاثنين الموافق 23 شباط 2026، في اتصال هاتفي مع نائب
رئيس الوزراء
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في
الأردن
،
أيمن الصفدي
، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما".
كما تناول الجانبان، وفق البيان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وجرى خلال الاتصال أيضاً "بحث موقفي
العراق
والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد
فؤاد
حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات
مجلس الأمن
، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت".
مقالات ذات صلة
وزير خارجية لبنان لنظيره الإيراني: هل تقبلون بتنظيم مسلح على أراضيكم؟
07:49 | 2026-01-09
وزير الخارجية الإيراني: بداية جديدة مع واشنطن واتفاق على مواصلة التفاوض
08:56 | 2026-02-06
وزير الخارجية الإيراني: إخلاء "عين الأسد" ثمرة تعاوننا الوثيق مع العراق – عاجل
04:53 | 2026-01-18
السوداني لسفير ألمانيا: العراق ملتزم بمواصلة تعزيز الشراكة مع برلين
05:41 | 2025-12-02
العراق
الاردن
مجلس الوزراء ووزير الخارجية
مجلس الوزراء ووزير
وزارة الخارجية
شؤون المغتربين
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
أيمن الصفدي
ايمن الصفدي
