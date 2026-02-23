وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت

وذكر بيان لوزارة الخارجية، ان "نائب رئيس ، ، بحث اليوم الاثنين الموافق 23 شباط 2026، في اتصال هاتفي مع نائب ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في ، ، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما".كما تناول الجانبان، وفق البيان، "تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك".وجرى خلال الاتصال أيضاً "بحث موقفي والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات ، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت".