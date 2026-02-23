واشنطن تعلق على لقاء السوداني وباراك: مثمر ينسجم مع رؤية وخطة ترامب

وقالت السفارة في تدوينة على منصة (X) وتابعته ، "‏لقاء المبعوث الأمريكي مع كان مثمرا وجرى خلاله بحث الأهداف والتطلعات المستمرة للعراق في ترسيخ مستقبلٍ يتسم بالسيادة والاستقرار والازدهار، وبما ينسجم مع رؤية وخطة الرئيس الرامية إلى تعزيز السلام والنماء في المنطقة".وأضافت ان "الحاجة إلى قيادة فاعَلة تنتهج سياساتٍ وممارساتٍ تعزّز دعائم الاستقرار في ، وتخدم مصالح الشعب العراقي، تمثل ركناً أساسياً في سبيل تحقيق أهدافنا المشتركة".