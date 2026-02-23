المالكي والشيخ حمودي يؤكدان على أهمية حفظ الوحدة الوطنية وتماسك الإطار التنسيقي

وقال للشيخ في بيان ورد لـ ، ان "رئيس استقبل رئيس إئتلاف دولة القانون "، مبينا انه "تم بحث مستجدات المشهد السياسي، ومخرجات الحوارات الوطنية على مسار إكمال تشكيل بقية الرئاسات، وضرورات تسريع حسم ذلك في ظل التحديات الداخلية الصعبة وحساسية الوضع الإقليمي".وأضاف ان "الجانبين شددا على أهمية حفظ وتماسك الإطار التنسيقي وروح الانسجام داخله، والحرص على توحيد القرار الوطني برؤية عراقية واقعية تستلهم التجارب وتنسجم مع متطلبات المرحلة"، موضحا انهما "اعتبرا ذلك أساساً لاستقرار العملية السياسية، وبناء دولة قوية بمستوى التحديات والتطلعات الشعبية".واكدا ان "رسم ملامح المرحلة القادمة أمر يقع على عاتق الجميع ويستوجب التعاطي معه بروح المسؤولية والتعاون".