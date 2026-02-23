السوداني يصدر 5 توجيهات الى ضباط وطلبة كلية الشرطة بالعاصمة بغداد

وقال لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ ، ان "رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة شارك، اليوم الاثنين، ضباط وطلبة بالعاصمة ، مائدة إفطار شهر رمضان المبارك، بحضور السيد ".وبارك حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً الى "ما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيم سامية كالصبر والتسامح والاخلاص التي تتجسد في أداء ابنائنا بوزارة الداخلية، وبقية الاجهزة الامنية، وهم يتصدون لمختلف التحديات".وبين أن "الانتماء الى كلية الشرطة والمعاهد الامنية هو اختيار لمسار الشرف والتضحية وخدمة الوطن، وأنهم سيكونون القادة في المستقبل والمجتمع يعول عليكم ببلوغ هذه المرحلة، فضلاً عن كون منتسب الامن يمثل خط الدفاع الاول لاستقرار الدولة وامن المجتمع"، مشددا على "التحلي بالحكمة والشجاعة والالتزام بالقانون والانضباط لضمان النجاح في العمل الامني، من خلال العمل كفريق واحد".وبين ان "النزاهة والشفافية ركائز اساسية لبناء ثقة رجل الامن مع المجتمع"، موضحا ان "العمل الامني يحتاج الى التعاون والتكامل بين مختلف الاجهزة والقطاعات لخدمة المصالح العليا لبلدنا".وذكر ان "العلاقة بين رجل الشرطة والمجتمع يجب ان تكون متميزة وقائمة على الثقة"، لافتا الى ان " شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية استثماراً استراتيجياً طويل الأمد لطلبة كلية الشرطة مع تخرج آلاف الطلبة".وأشار الى ان "الوزارة وفرت برامج تدريبية ونعمل على تطويرها وتعزيزها للوصول الى اعلى درجات الكفاءة"، موضحا ان "رؤيتنا واضحة في الملف الامني من خلال اعداد قيادات امنية شابة تمتلك الفكر المتجدد والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات".واكد "على مواكبة التطور والتكنولوجيا وتقنيات التحول الرقمي كأساس في العمل الأمني"، موضحا ان "ثقتنا كبيرة بالشباب لما يملكه من امكانيات وقدرات، واستثمارنا بهم طويل الامد وبناء دولة".شدد على "ضرورة منح الفرصة للشباب لإثبات قدراتهم، ونؤمن بأنهم على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية"، موجها "بالالتزام بالقانون وتنفيذه بمهنية لحفظ هيبة وسيادة الدولة".وشدد "على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان كونه من اهم مكتسبات العملية السياسية بعد 2003"، مؤكدا "على الجامعة، والانتماء للعراق هو الانتماء الأساسي والاول في بوصلة العمل الأمني".وشدد على "تنفيذ الواجبات الأمنية بشكل مهني ومستقل، بعيداً عن اي تمييز".