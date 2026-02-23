الصفحة الرئيسية
فيديوهات
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
السوداني يصدر 5 توجيهات الى ضباط وطلبة كلية الشرطة بالعاصمة بغداد
سياسة
2026-02-23 | 12:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
490 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
اصدر
رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني
، اليوم الاثنين، 5 توجيهات الى ضباط وطلبة
كلية الشرطة
بالعاصمة
بغداد
.
وقال
المكتب الإعلامي
لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة
محمد شياع السوداني
شارك، اليوم الاثنين، ضباط وطلبة
كلية الشرطة
بالعاصمة
بغداد
، مائدة إفطار شهر رمضان المبارك، بحضور السيد
وزير الداخلية
".
وبارك
السوداني
حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً الى "ما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيم سامية كالصبر والتسامح والاخلاص التي تتجسد في أداء ابنائنا بوزارة الداخلية، وبقية الاجهزة الامنية، وهم يتصدون لمختلف التحديات".
وبين أن "الانتماء الى كلية الشرطة والمعاهد الامنية هو اختيار لمسار الشرف والتضحية وخدمة الوطن، وأنهم سيكونون القادة في المستقبل والمجتمع يعول عليكم ببلوغ هذه المرحلة، فضلاً عن كون منتسب الامن يمثل خط الدفاع الاول لاستقرار الدولة وامن المجتمع"، مشددا على "التحلي بالحكمة والشجاعة والالتزام بالقانون والانضباط لضمان النجاح في العمل الامني، من خلال العمل كفريق واحد".
وبين ان "النزاهة والشفافية ركائز اساسية لبناء ثقة رجل الامن مع المجتمع"، موضحا ان "العمل الامني يحتاج الى التعاون والتكامل بين مختلف الاجهزة والقطاعات لخدمة المصالح العليا لبلدنا".
وذكر ان "العلاقة بين رجل الشرطة والمجتمع يجب ان تكون متميزة وقائمة على الثقة"، لافتا الى ان "
وزارة الداخلية
شهدت خلال الثلاث سنوات الماضية استثماراً استراتيجياً طويل الأمد لطلبة كلية الشرطة مع تخرج آلاف الطلبة".
وأشار الى ان "الوزارة وفرت برامج تدريبية ونعمل على تطويرها وتعزيزها للوصول الى اعلى درجات الكفاءة"، موضحا ان "رؤيتنا واضحة في الملف الامني من خلال اعداد قيادات امنية شابة تمتلك الفكر المتجدد والقدرة على التعامل مع مختلف التحديات".
واكد "على مواكبة التطور والتكنولوجيا وتقنيات التحول الرقمي كأساس في العمل الأمني"، موضحا ان "ثقتنا كبيرة بالشباب لما يملكه من امكانيات وقدرات، واستثمارنا بهم طويل الامد وبناء دولة".
شدد على "ضرورة منح الفرصة للشباب لإثبات قدراتهم، ونؤمن بأنهم على قدر عالٍ من تحمل المسؤولية"، موجها "بالالتزام بالقانون وتنفيذه بمهنية لحفظ هيبة وسيادة الدولة".
وشدد "على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان كونه من اهم مكتسبات العملية السياسية بعد 2003"، مؤكدا "على
الهوية الوطنية
الجامعة، والانتماء للعراق هو الانتماء الأساسي والاول في بوصلة العمل الأمني".
وشدد على "تنفيذ الواجبات الأمنية بشكل مهني ومستقل، بعيداً عن اي تمييز".
رئيس
الوزراء
محمد شياع السوداني
المكتب الإعلامي
وزارة الداخلية
الهوية الوطنية
السومرية نيوز
وزير الداخلية
شياع السوداني
مجلس الوزراء
