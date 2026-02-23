ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟

– سياسي

أثارت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إلى ، وما رافقها من لقاءات محدودة بأربع شخصيات عراقية فقط، تساؤلات سياسية وإعلامية حول أسباب اقتصار جدول أعماله على كلٍّ من رئيس ، ووزير الخارجية ، ورئيس القاضي ، ورئيس حزب تقدم ، من دون عقد لقاءات أوسع مع قوى سياسية أخرى.



الزيارة، التي حملت طابعاً سياسياً وأمنياً واضحاً، جاءت في توقيت إقليمي حساس، يتزامن مع تطورات متسارعة في الملف السوري، واستمرار الجهود الدولية لإعادة ترتيب أوضاع المحتجزين المرتبطين بتنظيم داعش، فضلاً عن مسار التفاوض غير المباشر بين وطهران.

اقتصار اللقاءات على أربع شخصيات فقط يعكس – بحسب مراقبين – رغبة أمريكية في التركيز على “مفاتيح القرار” التنفيذي والدبلوماسي والقضائي، إلى جانب طرف سياسي يمثل ثقلاً برلمانياً، من دون توسيع الدائرة إلى اجتماعات بروتوكولية مع أطراف أخرى.

: البعد التنفيذي والإقليمي

استقبال رئيس السيد للمبعوث الأمريكي شكّل المحطة الأهم في الزيارة، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، والدور الذي يلعبه العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في سوريا.

اللقاء تناول منع التصعيد الإقليمي وأهمية اعتماد الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، إضافة إلى فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، حيث شدد السوداني على ضرورة معالجة جذور الأزمات ومنع أي اعتداء على سيادة الدول.

اختيار السوداني يعكس الطبيعة التنفيذية للملفات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الإقليمي، والتنسيق العسكري، والالتزامات الدولية، وهي ملفات تقع ضمن صلاحيات .

: البعد الدبلوماسي والتفاوضي

أما لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين، فقد حمل طابعاً دبلوماسياً موسعاً، شمل العلاقات الثنائية، والتنسيق في مكافحة الإرهاب، وملف نقل عناصر تنظيم داعش إلى السجون العراقية، فضلاً عن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية السورية.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات المرتقبة في جنيف بوساطة عُمانية، وهو ما يؤكد أن اختيار وزير الخارجية جاء في سياق متابعة القنوات السياسية والدبلوماسية المفتوحة، خصوصاً أن العراق يلعب دوراً متوازناً في تهدئة التوترات.

: ملف القضاء والمحتجزين

لقاء القاضي فائق زيدان ركّز على متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالمحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.

هذا اللقاء يعكس بوضوح أن ملف السجناء والمقاتلين الأجانب لم يعد أمنياً فقط، بل أصبح قانونياً وقضائياً بامتياز، ويتطلب تنسيقاً مباشراً مع أعلى سلطة قضائية في البلاد، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والسيادة الوطنية.



: البعد السياسي والبرلماني

اللقاء الرابع كان مع رئيس حزب تقدم ، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ملف تشكيل الحكومة والتحديات المرتبطة به.

اختيار الحلبوسي تحديداً، دون بقية قادة القوى السياسية، قد يُقرأ في سياق تمثيله لتيار سياسي فاعل داخل البرلمان، إضافة إلى علاقاته الإقليمية والدولية، ما يجعله أحد الفاعلين في أي معادلة حكومية مقبلة.