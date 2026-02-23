ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير في رمضان
من
04:00 PM
الى
04:55 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الجيش الأمريكي يعلن قصف "سفينة مخدرات" في البحر الكاريبي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-556898-639074695013655894.jpeg
ابرزها السوداني وزيدان.. لماذا اقتصرت زيارة باراك الى العراق على لقاء 4 شخصيات فقط؟
سياسة
2026-02-23 | 13:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,496 شوهد
السومرية نيوز
– سياسي
أثارت زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إلى
بغداد
، وما رافقها من لقاءات محدودة بأربع شخصيات عراقية فقط، تساؤلات سياسية وإعلامية حول أسباب اقتصار جدول أعماله على كلٍّ من رئيس
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
، ووزير الخارجية
فؤاد حسين
، ورئيس
مجلس القضاء الأعلى
القاضي
فائق زيدان
، ورئيس حزب تقدم
محمد الحلبوسي
، من دون عقد لقاءات أوسع مع قوى سياسية أخرى.
زيارة مركّزة بملفات محددة
الزيارة، التي حملت طابعاً سياسياً وأمنياً واضحاً، جاءت في توقيت إقليمي حساس، يتزامن مع تطورات متسارعة في الملف السوري، واستمرار الجهود الدولية لإعادة ترتيب أوضاع المحتجزين المرتبطين بتنظيم داعش، فضلاً عن مسار التفاوض غير المباشر بين
واشنطن
وطهران.
اقتصار اللقاءات على أربع شخصيات فقط يعكس – بحسب مراقبين – رغبة أمريكية في التركيز على “مفاتيح القرار” التنفيذي والدبلوماسي والقضائي، إلى جانب طرف سياسي يمثل ثقلاً برلمانياً، من دون توسيع الدائرة إلى اجتماعات بروتوكولية مع أطراف أخرى.
السوداني
: البعد التنفيذي والإقليمي
استقبال رئيس
مجلس الوزراء
السيد
محمد شياع السوداني
للمبعوث الأمريكي شكّل المحطة الأهم في الزيارة، إذ جرى بحث العلاقات الثنائية بين
العراق
والولايات المتحدة، والأوضاع العامة في المنطقة، والدور الذي يلعبه العراق لدعم الاستقرار الإقليمي، ولا سيما في سوريا.
اللقاء تناول منع التصعيد الإقليمي وأهمية اعتماد الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل النزاعات، إضافة إلى فرص التعاون الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، حيث شدد السوداني على ضرورة معالجة جذور الأزمات ومنع أي اعتداء على سيادة الدول.
اختيار السوداني يعكس الطبيعة التنفيذية للملفات المطروحة، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الإقليمي، والتنسيق العسكري، والالتزامات الدولية، وهي ملفات تقع ضمن صلاحيات
الحكومة الاتحادية
.
فؤاد حسين
: البعد الدبلوماسي والتفاوضي
أما لقاء وزير الخارجية فؤاد حسين، فقد حمل طابعاً دبلوماسياً موسعاً، شمل العلاقات الثنائية، والتنسيق في مكافحة الإرهاب، وملف نقل عناصر تنظيم داعش إلى السجون العراقية، فضلاً عن الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية السورية.
كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الإيرانية–الأمريكية ومسار المفاوضات المرتقبة في جنيف بوساطة عُمانية، وهو ما يؤكد أن اختيار وزير الخارجية جاء في سياق متابعة القنوات السياسية والدبلوماسية المفتوحة، خصوصاً أن العراق يلعب دوراً متوازناً في تهدئة التوترات.
فائق زيدان
: ملف القضاء والمحتجزين
لقاء
رئيس مجلس القضاء الأعلى
القاضي فائق زيدان ركّز على متابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالمحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.
هذا اللقاء يعكس بوضوح أن ملف السجناء والمقاتلين الأجانب لم يعد أمنياً فقط، بل أصبح قانونياً وقضائياً بامتياز، ويتطلب تنسيقاً مباشراً مع أعلى سلطة قضائية في البلاد، لضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والسيادة الوطنية.
الحلبوسي
: البعد السياسي والبرلماني
اللقاء الرابع كان مع رئيس حزب تقدم
محمد الحلبوسي
، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية، والتعاون الاقتصادي، وتطورات الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى ملف تشكيل الحكومة والتحديات المرتبطة به.
اختيار الحلبوسي تحديداً، دون بقية قادة القوى السياسية، قد يُقرأ في سياق تمثيله لتيار سياسي فاعل داخل البرلمان، إضافة إلى علاقاته الإقليمية والدولية، ما يجعله أحد الفاعلين في أي معادلة حكومية مقبلة.
لماذا لم تشمل الزيارة أطرافاً أخرى؟
يرى متابعون أن "اقتصار اللقاءات على هذه الشخصيات الأربع يعكس عدة اعتبارات منها تركيز الزيارة على ملفات محددة: أبرزها سوريا، مكافحة الإرهاب، ملف السجناء، والتنسيق الأمني، إضافة الى الاعتماد على المؤسسات الرسمية: التنفيذية، الدبلوماسية، والقضائية، باعتبارها الجهات المخولة باتخاذ القرار، فضلا عن تجنب الرسائل السياسية الحساسة: توسيع دائرة اللقاءات قد يُفسر كدعم لطرف على حساب آخر في ظل تعقيدات المشهد السياسي كما ان باراك يحمل صفة مبعوث خاص إلى سوريا، وبالتالي فإن جدول أعماله مرتبط بملفات إقليمية محددة، وليس بملف العلاقات الثنائية الشامل فقط".
قراءة في الرسائل السياسية
الرسالة الأبرز من الزيارة تبدو أنها تأكيد أمريكي على دعم استقرار العراق، والتشديد على أهمية تشكيل حكومة تلبي تطلعات الشعب، مع الحفاظ على السيادة الوطنية، ومنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.
كما أن اللقاءات عكست اهتماماً واضحاً بملف إعادة عناصر داعش إلى العراق، وبتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بسوريا، في إطار رؤية أمريكية تسعى إلى تقليل بؤر التوتر في المنطقة.
اقتصار زيارة المبعوث الأمريكي توم باراك على أربع شخصيات عراقية لم يكن إجراءً عفوياً، بل يعكس توجهاً عملياً يركز على صناع القرار التنفيذي والدبلوماسي والقضائي، إضافة إلى فاعل سياسي مؤثر في المشهد البرلماني.
وفي ظل التعقيدات الإقليمية الراهنة، يبدو أن واشنطن فضّلت اعتماد مقاربة “الدوائر الضيقة” لضمان وضوح الرسائل وتسريع التنسيق، بعيداً عن اللقاءات الموسعة التي قد تحمل أبعاداً سياسية إضافية في مرحلة حساسة تمر بها المنطقة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
أبرز الشخصيات التي تصدرت محركات البحث في العراق عام 2025 – الأسباب وراء شهرتها
07:53 | 2025-12-15
واشنطن تعلق على لقاء السوداني وباراك: مثمر ينسجم مع رؤية وخطة ترامب
10:49 | 2026-02-23
أبرزها رئيس الجمهورية.. ملفات عدة على طاولة حوار وفد السوداني ولقائه بمسعود بارزاني
06:18 | 2026-02-02
4 زيجات أبرزها من الفيشاوي و12 حالة إجهاض.. من هي سمية الألفي؟
04:27 | 2025-12-20
باراك
شخصيات
مجلس الوزراء محمد شياع السوداني
رئيس مجلس القضاء الأعلى
محمد شياع السوداني
مجلس القضاء الأعلى
الحكومة الاتحادية
الولايات المتحدة
محمد الحلبوسي
القضاء الأعلى
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
متنبئ جوي: استعدوا للغد
محليات
30.37%
09:14 | 2026-02-22
متنبئ جوي: استعدوا للغد
09:14 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
أخبار الطقس
25.32%
01:16 | 2026-02-22
طقس العراق.. امطار تحضيرية لـ4 ايام استعدادا لـ"عودة الشتاء"
01:16 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
محليات
24.36%
07:47 | 2026-02-22
خبر سار للموظفين
07:47 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
اقتصاد
19.94%
02:43 | 2026-02-22
استقرار على ارتفاع.. اخر تحديث اسعار الدولار
02:43 | 2026-02-22
المزيد
أحدث الحلقات
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
الأكثر مشاهدة
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
ليلة رمضانية
المخرج والكاتب علي فاضل - ليلة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
15:45 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٦ - بادرت لإبن عمّي وازوجته! | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
بال 90
شارع الكفاح - بال90 - الحلقة ٦ | رمضان 2026
13:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 23-02-2026 | 2026
12:30 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
تاخذ لو تنطي؟
العطاء والغيرة العراقية في الأعظمية - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٦ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
الله بالخير
الخير رح يدق بابكم وين ما كنتوا! - اللّه بالخير - الحلقة ٦ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
سوشيل رمضان
جدل حول التعيين وفرص العمل - سوشيل رمضان - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
جولة رمضانية
منطقة حيدر خان - جولة رمضانية - الحلقة ٦ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
حديث رمضان
الجـ. رائم الالكترونية - حديث رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
09:00 | 2026-02-23
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
رمضان والناس
منطقة الكفاح - رمضان والناس - الحلقة ٥ | رمضان 2026
18:00 | 2026-02-22
اخترنا لك
الإطار التنسيقي يطالب الحزبين الكرديين بحسم رئاسة الجمهورية
15:57 | 2026-02-23
السوداني يصدر 5 توجيهات الى ضباط وطلبة كلية الشرطة بالعاصمة بغداد
12:13 | 2026-02-23
الإطار التنسيقي يبحث في منزل الشيخ همام حمودي حسم رئاستي الجمهورية والوزراء
12:04 | 2026-02-23
المالكي والشيخ حمودي يؤكدان على أهمية حفظ الوحدة الوطنية وتماسك الإطار التنسيقي
11:14 | 2026-02-23
واشنطن تعلق على لقاء السوداني وباراك: مثمر ينسجم مع رؤية وخطة ترامب
10:49 | 2026-02-23
وزير الخارجية لنظيره الأردني: العراق ملتزم بالقانون الدولي والاتفاقات المبرمة مع الكويت
10:36 | 2026-02-23
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.