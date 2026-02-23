الإطار التنسيقي يطالب الحزبين الكرديين بحسم رئاسة الجمهورية

وجاء في بيان للإطار، "عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري المرقّم (263) في مكتب ، مساء يوم الإثنين الموافق 23 شباط 2026، لمتابعة آخر المستجدات.وأضاف "في الوقت الذي أكد فيه الإطار التنسيقي التزام بالقرارات الدولية ولاسيما قرار (833) وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم ولاسيما دول الجوار شدّد على حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية، وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى ".وفي الشأن الداخلي أكد المجتمعون "حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات".ولفت البيان الى أن الإطار التنسيقي طالب "الإخوة في الحزبين الكرديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية".وفيما يخص التصعيد بين والولايات المتحدة دعا الإطار التنسيقي إلى "تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف لأن الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر".