رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم، سفير الجمهورية الجديد لدى خليل ".وأكد خلال اللقاء "حرص العراق على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، وتعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على المصالح العليا للشعبين الشقيقين، في والازدهار"، مشيرا الى "دعم العراق الكامل لوحدة وسيادته، ورفض العدوان الصهيوني على أراضيه".وشدد "على أهمية العمل المشترك لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، من خلال اعتماد الحوار لمعالجة الأزمات، والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار".من جانبه، نقل السفير اللبناني تحيات رؤساء؛ الجمهورية، والحكومة، ومجلس النواب اللبنانيين، لرئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن تقدير بلاده لمواقف العراق الداعمة للشعب اللبناني".وأكد "سعي لبنان إلى استمرار العلاقات المتميزة مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة".