https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-557016-639075522870123940.jpg
السومرية نيوز تنفرد بنشر وثيقة تتضمن إيداع الكويت لخرائطها قبل 12 عاما
سياسة
2026-02-24 | 12:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
324 شوهد
تنشر
السومرية نيوز
، وثيقة كويتية تتضمن إيداع خرائط البلاد لدى
الأمم المتحدة
قبل 12 عاما.
ويعود تاريخ الوثيقة الصادرة من
وزارة الخارجية الكويتية
الى عام 2014، وتتضمن تحديد المناطق البحرية لدولة
الكويت
وتعديله.
يشار الى أن
وزارة الخارجية العراقية
أعلنت، يوم السبت الماضي، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى
الأمم المتحدة
، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الأمر الذي دفع بعدد من الدول الخيليجة الى التضامن مع الكويت.
ودعت الكويت في اول رد رسمي الها، اليوم الثلاثاء،
العراق
الى التعامل الجاد وفق القانون الدولي، وجاء في بيان لمجلس وزراء الكويت، "ندعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار"، مضيفا "أحطنا علما بإجراءات تسليم القائم بأعمال
سفارة العراق
لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية".
أدناه نص الوثيقة
الكويتية
..
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
