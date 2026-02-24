السومرية نيوز تنفرد بنشر وثيقة تتضمن إيداع الكويت لخرائطها قبل 12 عاما

ويعود تاريخ الوثيقة الصادرة من الى عام 2014، وتتضمن تحديد المناطق البحرية لدولة وتعديله.يشار الى أن أعلنت، يوم السبت الماضي، عن إيداع قوائم إحداثيات خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي والمناطق البحرية لدى ، وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982، الأمر الذي دفع بعدد من الدول الخيليجة الى التضامن مع الكويت.ودعت الكويت في اول رد رسمي الها، اليوم الثلاثاء، الى التعامل الجاد وفق القانون الدولي، وجاء في بيان﻿ لمجلس وزراء الكويت، "ندعو العراق للتعامل الجاد وفق القانون الدولي وأخذ علاقاتنا التاريخية بعين الاعتبار"، مضيفا "أحطنا علما بإجراءات تسليم القائم بأعمال لدى الكويت مذكرة احتجاج رسمية".أدناه نص الوثيقة ..