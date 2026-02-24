الصفحة الرئيسية
فيديوهات
المالكي: منصب محافظ المثنى استحقاق لدولة القانون
سياسة
2026-02-24 | 17:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
460 شوهد
اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي
، أن منصب محافظ المثنى هو استحقاق لائتلافه، مشيرا الى عدم قبوله بذهابه إلى أي جهة أخرى.
وقال
المالكي
في تغريدة على منصة "إكس"، "نؤكد أن منصب محافظ المثنى هو استحقاق لدولة القانون وفقًا للتوافق داخل الإطار التنسيقي، ولا يمكن
القبول
بذهابه إلى أي جهة أخرى".
وأضاف "في حال وجود رغبة أو ضرورة للتغيير، فإن البديل يجب أن يكون أيضًا من دولة القانون وتحديدا من (تحالف النهج الوطني)، صونًا للاستحقاق السياسي وحفاظا على التوازن المتفق عليه".
وصوت المجلس على قبول استقالة مهند العتابي، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق يوم 24 شباط الجاري موعداً لاستجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد
مالي
وإداري.
وفي أعقاب ذلك، أجرى المجلس عملية انتخاب لاختيار محافظ جديد، حيث تم انتخاب
أحمد منفي جودة
بعد حصوله على 10 أصوات من أصل 12، ما منحه الأغلبية اللازمة لتولي المنصب رسمياً.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة x
مقالات ذات صلة
العتابي ينفي استقالته من منصب محافظ المثنى: سمعناها من الـ"فيسبوك"!
07:58 | 2026-02-24
كتلة نيابية بشأن منصب رئيس الوزراء: المالكي يمتلك حظوظاً جيدة
09:03 | 2026-01-11
المالكي يطالب جمهور دولة القانون بعدم الإساءة الى قادة الإطار
10:16 | 2026-01-28
المالكي للقائم بأعمال السفارة الأمريكية: بناء دولة قوية يتطلب حصر السلاح وتعزيز سيادة القانون
08:10 | 2026-01-14
المالكي
المثنى
أحمد منفي جودة
نوري المالكي
محافظ المثنى
النهج الوطني
أحمد منفي
القبول
+A
-A
اخترنا لك
السومرية نيوز تنفرد بنشر وثيقة تتضمن إيداع الكويت لخرائطها قبل 12 عاما
12:44 | 2026-02-24
12:44 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته
03:59 | 2026-02-24
09:32 | 2026-02-24
مجلس محافظة المثنى يصوت على قبول استقالة المحافظ مهند العتابي
06:31 | 2026-02-24
رئيس الوزراء يؤكد دعم العراق الكامل لوحدة لبنان وسيادته
03:59 | 2026-02-24
الإطار التنسيقي يطالب الحزبين الكرديين بحسم رئاسة الجمهورية
15:57 | 2026-02-23
