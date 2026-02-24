المالكي: منصب ⁧‫محافظ المثنى‬⁩ استحقاق لدولة القانون

اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون ، أن منصب ⁧‫محافظ المثنى‬⁩ هو استحقاق لائتلافه، مشيرا الى عدم قبوله بذهابه إلى أي جهة أخرى.

وقال في تغريدة على منصة "إكس"، "نؤكد أن منصب ⁧‫محافظ المثنى‬⁩ هو استحقاق لدولة القانون وفقًا للتوافق داخل الإطار التنسيقي، ولا يمكن بذهابه إلى أي جهة أخرى".

وأضاف "في حال وجود رغبة أو ضرورة للتغيير، فإن البديل يجب أن يكون أيضًا من ⁧‫دولة القانون‬⁩ وتحديدا من (تحالف النهج الوطني)، صونًا للاستحقاق السياسي وحفاظا على التوازن المتفق عليه".

وصوت المجلس على قبول استقالة مهند العتابي، بعد أن كان قد حدد في وقت سابق يوم 24 شباط الجاري موعداً لاستجوابه على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد وإداري.



وفي أعقاب ذلك، أجرى المجلس عملية انتخاب لاختيار محافظ جديد، حيث تم انتخاب بعد حصوله على 10 أصوات من أصل 12، ما منحه الأغلبية اللازمة لتولي المنصب رسمياً.