أموال منهوبة ومتهمون خارج الحدود.. لماذا تاخر حسم ملف المطلوبين الهاربين؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مبابي يثير قلق ريال مدريد قبيل موقعة بنفيكا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أموال منهوبة ومتهمون خارج الحدود.. لماذا تاخر حسم ملف المطلوبين الهاربين؟

سياسة

2026-02-25 | 02:49
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أموال منهوبة ومتهمون خارج الحدود.. لماذا تاخر حسم ملف المطلوبين الهاربين؟
215 شوهد

السومرية نيوز- سياسي
أثارت إقامة عدد من المطلوبين للقضاء العراقي في قضايا فساد مالي خارج البلاد، ولاسيما في دبي تساؤلات واسعة في الأوساط الشعبية والسياسية بشأن أسباب عدم استعادتهم إلى العراق، رغم صدور مذكرات قبض وأحكام غيابية بحق بعضهم، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية استمرار الجهود لاسترداد المتهمين والأموال المنهوبة.

ويؤكد مختصون في الشأن القانوني أن "ملف استرداد المطلوبين معقّد ويتطلب مسارات قضائية ودبلوماسية متوازية"، مشيرين إلى أن "وجود المتهمين في دولة أخرى لا يعني بالضرورة إمكانية القبض عليهم فورًا، ما لم تستكمل الإجراءات القانونية المطلوبة بين البلدين".
اتفاقيات وتسليم.. أين تكمن المشكلة؟
خبراء قانونيون أوضحوا لـ السومرية نيوز، أن "تنفيذ طلبات التسليم يعتمد على وجود اتفاقيات ثنائية واضحة تنظم آليات تسليم المطلوبين بين العراق والدولة المعنية"، لافتًا إلى أن "الإجراءات القضائية في دولة الإقامة تمر عبر محاكمها المحلية التي تراجع الأدلة والضمانات قبل اتخاذ قرار التسليم".
وأضاف أن "أي طلب تسليم يجب أن يكون مدعومًا بملف قضائي متكامل وأدلة كافية تثبت التهم المنسوبة، فضلاً عن تقديم ضمانات تتعلق بالمحاكمة العادلة وعدم تعرّض المتهم لانتهاكات".
وبحسب المختصين، فإن بعض الدول ترفض التسليم إذا رأت أن القضية تحمل طابعًا سياسيًا، أو إذا لم تتوافر معايير كافية تتعلق بحقوق الإنسان والإجراءات القضائية السليمة.
إقامة قانونية وتعقيدات إضافية
ويرى محللون سياسيون أن "حصول بعض المطلوبين على إقامات قانونية أو استثمارات داخل الدولة المضيفة يعقّد المشهد"، مبينين أن "الدول لا تبادر إلى التوقيف أو التسليم إلا بناءً على طلب رسمي مكتمل الأركان من الدولة الطالبة".
وأشاروا إلى أن "الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلًا بسبب الطعون القانونية التي يقدمها المتهمون أمام محاكم الدولة المضيفة، ما يطيل أمد الحسم".
جهود عراقية مستمرة
من جهتها، تؤكد الجهات الرقابية العراقية، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية، أنها تتابع ملفات الاسترداد عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وتعمل بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل لملاحقة المطلوبين خارج البلاد.
مختص في مكافحة الفساد أوضح أن "استرداد المتهمين يختلف من دولة إلى أخرى بحسب طبيعة العلاقات الثنائية ومستوى التعاون القضائي"، مؤكدًا أن "العراق نجح في بعض الحالات في استعادة مطلوبين من دول أخرى، فيما ما تزال ملفات أخرى قيد المتابعة".
الحاجة إلى تحرك متكامل
ويرى خبراء أن "معالجة هذا الملف تتطلب تعزيز الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتسليم المطلوبين وتطوير آليات توثيق الأدلة بما يتوافق مع المعايير الدولية وتسريع الإجراءات القضائية داخليًا لضمان قوة الموقف القانوني العراقي وتكثيف الجهد الدبلوماسي لضمان تعاون أوسع في ملفات الفساد العابرة للحدود".
وشددوا على ان "الملف ليس سياسيًا بقدر ما هو قانوني بحت، ويخضع لاشتراطات دولية معقّدة"، لافتين الى ان "استرداد الأموال وملاحقة المتهمين يبقى أولوية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين السلطات القضائية والتنفيذية".
وتبقى قضية المطلوبين المقيمين خارج العراق، ومنهم من يُعتقد أنهم يعيشون في دبي، اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على ملاحقة ملفات الفساد عبر الحدود، في ظل مطالبات شعبية مستمرة باستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.
>>  تابع قناة السومرية على  منصة x
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
Play
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
Play
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
Play
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
Play
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
Play
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
الأكثر مشاهدة
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
الرسائل تتقاطر على أبواب الإطار - من الأخير في رمضان - حلقة ٦ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
Play
شارع الرشيد - رمضان والناس - الحلقة ٧ | رمضان 2026
17:00 | 2026-02-24
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
Play
الممثلة غصون حيدر - ليلة رمضانية - الحلقة ٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-02-24
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
Play
اوگف داگلك - حلقة ٧ | رمضان 2026
15:00 | 2026-02-24
بال 90
Play
بال 90
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
Play
منطقة الزعفرانية - بال90 - الحلقة ٧ | رمضان 2026
14:30 | 2026-02-24
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
Play
العراق في دقيقة 24-2-2026 | 2026
13:00 | 2026-02-24
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
Play
نشرة ٢٤ شباط ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-02-24
تاخذ لو تنطي؟
Play
تاخذ لو تنطي؟
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
Play
شيماء قاسم والصندوق في شارع فلسطين! - تاخذ لو تنطي - الحلقة ٧ | رمضان 2026
12:00 | 2026-02-24
الله بالخير
Play
الله بالخير
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
Play
قلوب مليانة وحالات تعبانة! - اللّه بالخير - الحلقة ٧ | رمضان 2026
11:10 | 2026-02-24
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24
Play
الادمـ.ان الالكتروني - حديث رمضان - حلقة ٧ | رمضان 2026
10:00 | 2026-02-24

اخترنا لك
الشيخ همام حمودي للسفير الاسترالي: قادرون على حفظ المسار الدستوري واستقلالية القرار
04:22 | 2026-02-25
المالكي: منصب ⁧‫محافظ المثنى‬⁩ استحقاق لدولة القانون
17:08 | 2026-02-24
السومرية نيوز تنفرد بنشر وثيقة تتضمن إيداع الكويت لخرائطها قبل 12 عاما
12:44 | 2026-02-24
مجلس الوزراء يصدر قرارات جديدة
11:51 | 2026-02-24
وزير الخارجية: معالجة ملف سجناء داعش تتطلب تضافر الجهود الدولية
09:32 | 2026-02-24
مجلس محافظة المثنى يصوت على قبول استقالة المحافظ مهند العتابي
06:31 | 2026-02-24

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.