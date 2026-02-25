الشيخ همام حمودي للسفير الاسترالي: قادرون على حفظ المسار الدستوري واستقلالية القرار

وذكر للمجلس في بيان ورد للسومرية نيوز ان " الشيخ اكد خلال اللقاء على عمق تجارب قوى الإطار وخبراتهاالسياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي"، مبيناً "ان بناء عراق قوي مستقر ينعم شعبه بحياة كريمة هو النموذج الذي يليق بتضحيات العراقيين ونعمل عليه برؤية اصلاحية شاملة، مبدياً حرص الاطار من خلال الحكومة المقبلة على بناء علاقات متوازنة، وتعزيز المصالح المشتركة مع الدول المؤثرة".واشار الى ان " لا يرغب ان يكون حلقة في أي توترات اقليمية، بقدر ما يكون محور استقرار وسلام وشراكة".