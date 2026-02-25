روسيا تُعلن استعدادها لسحب رعاياها الدواعش من العراق

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "سفير جمهورية لدى ، ، التقى ونائب الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبوف في مقر ، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين".وأضافت ان "السفير نقل دعوة إلى الحكومة الروسية لاسترداد رعاياها من عناصر تنظيم (داعش الإرهابي) المحتجزين في السجون العراقية، في ظل توجّه الحكومة العراقية بإعادتهم إلى بلدانهم لضمان استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي"، مشيرة إلى أن "إيكور نيكوليافيج زوبوف أبدى استعداد لاسترداد السجناء من الجنسية الروسية بعد التأكد من رعويتهم".من جهة أخرى دعا السفير إلى "تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة الاتحادية، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين".وتابعت، إن "اللقاء تناول موضوع الطلبة العراقيين المستمرين في الدراسة بالجامعات الروسية، والذين يواجهون صعوبات في تجديد إقاماتهم الدراسية رغم حصولهم على الموافقات الرسمية من الجامعات".من جانبه، أكّد وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبوف "استعداده لمعالجة القضايا العالقة وفق الملاحظات التي قدمها السفير، والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتعزيز التعاون المباشر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين".